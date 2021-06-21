Başkan Çöl: “Tanıtım faaliyetlerine büyük önem veriyoruz”

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Dumlupınar Yönetim Kurulu Başkan Yönetim Kurulu üyeleri Başkan Çöl'ü ziyaret etti. Ziyarette heyet 2-5 Nisan 2021 tarihlerinde “Turizmin Kalbi Gizemli Şehir Afyon'da Atıyor” sloganıyla gerçekleştirilen info programına verdiği desteklerden dolayı Başkan Çöl'e teşekkür plaketi takdim ettiler.

Ziyarette konuşan Başkan Çöl, “Afyonkarahisar ve Sandıklı ilçesinin adını tüm Türkiye'ye duyurmak için yapılan organizasyonlarda emeği gecen herkesin emeğine sağlık. İnşallah daha güzel nice organizasyonlarda bölgemizin tanıtımına katkı sağlayabiliriz. İlçemizin tanıtımı adına yapılan bu tür etkinliklere önem veriyoruz” dedi.