Başkan Çöl: “Trafik sorunlarının çözümü noktasında STK'lar ile iş birliği önemli”

Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl ve Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Öztopbaş, Sandıklı Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığı görevine tekrar seçilen İbrahim Ocak ve yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Ocak, Başkan Çöl'ü çiçekle karşılayarak ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Başkan Çöl tekrar Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığı görevine seçilen İbrahim Ocak ve yönetimine hayırlı ve uğurlu olması dileklerini belirterek, ilçe güzel görevler yapmaları temennisinde bulundu.

Başkan Çöl ayrıca trafik sorunlarının çözümü noktasında sivil toplum kuruluşları ile işbirliğinin önemli olduğuna dikkat çekti.