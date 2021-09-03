Başkan Çöl: “Zabıta ekiplerimiz önce insan anlayışıyla hizmet veriyor”

Afyonkarahisar Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, zabıta ekiplerinin ilçede ‘önce insan' anlayışı ile hizmet verdiklerini ifade etti.

Başkan Çöl, Zabıta Teşkilatının 195'inci kuruluş yıl dönümü münasebetiyle bir kutlama mesajı yayınladı. Başkan Çöl mesajında “Halkın sağlığı ve güvenliği için gece gündüz demeden 7 gün 24 saat fedakârlıkla çalışan Sandıklı Belediyesinde görevli Zabıta personelim başta olmak üzere tüm Zabıta teşkilatının haftasını kutlayarak, özverili çalışmalarından dolayı mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Zabıta ekiplerimiz önce insan hizmet anlayışı ile çalışıyor, daha yaşanabilir bir Sandıklı için el ele, güler yüzle, tatlı dille hizmet etmeye gayret ediyoruz ve etmeye de devam edeceğiz. Bu vesileyle Zabıta Haftası'nı kutluyor, Sandıklı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü nezdinde çalışan ve ülkemiz genelinde görev yapan zabıta teşkilatlarının haftasını kutluyorum” İfadelerine yer verdi.

Başkan Çöl, Sandıklı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleriyle bir araya gelerek kendilerine çiçek hediye edip günlerini kutlamayı da ihmal etmedi.