Başkan Çöl'den 65 yaş üstü vatandaşlara moral ziyareti

Afyonkarahisar'ın Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, 65 yaş üstü vatandaşlara moral ziyaretleri düzenleyerek, kendilerinin Ramazan-ı Şerif aylarını kutladı.

Covid-19 ile mücadele kapsamında uzun bir zamandır evlerinden çıkmayan 65 yaş üstü vatandaşları ziyaret ederek ihtiyaçlarını soran Başkan Mustafa Çöl, kendilerine Ramazan ayı iftar paketleri ile çiçek hediye ederek ayaküstü sohbetlerde bulundu.

Başkan Mustafa Çöl'ün ziyaretinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, bu süreçte yanlarında olduklarından dolayı teşekkürlerini iletti.

Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan Başkan Mustafa Çöl, “65 yaş üstü vatandaşlarımızı ilk günden itibaren yalnız bırakmamak için çalışmalarımıza sürekli olarak yön verdik. Kendilerini telefonla arayarak ihtiyaçlarının olup olmadığını sorduk, görevli personelimiz ihtiyaçlarını karşılayıp evlerine kadar götürerek süreçte hep yanlarında olduk. Bizlerde mübarek Ramazan ayında kendilerine moral vermek, yanlarında olduğumuzu bir kez daha göstermek adına bu ziyaretleri organize ettik. Hükümetimizin aldığı önlemler sayesinde Virüs ile mücadele de önemli aşama kaydettiğimiz şu günlerde inşallah bütün vatandaşlarımızla en kısa zamanda tekrar buluşmayı Cenab-ı Allah'tan tekrar niyaz ediyor, 65 yaş üstü hemşehrilerimizin ellerinden tek tek öpüyorum” diye konuştu.