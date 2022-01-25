Başkan Çöl'den gece ayazında hemşerilerine çorba ikramı

Gecenin geç saatlerinde ilçemizden Afyonkarahisar istikametine doğru yol alan yolculara çorba ikramında bulunan Başkan Çöl, burada görev yapan emniyet mensuplarına da çorba ikramında bulunarak işlerinde kolaylıklar diledi. Başkan Çöl burada zabıta ve itfaiye müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler alarak hemşerilerine destek olma noktasında gösterdikleri başarıdan dolayı teşekkür etti.

Başkan Çöl ilçede soğuk ve yağışlı hava dolayısıyla gecenin geç saatlerine kadar mesai yapan çalışanlarını unutmayarak, kendilerine bu bağlamda yapmış oldukları çalışmaları takdir ettiğinin altını çizdi.