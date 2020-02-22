Başkan Çöl'e okullardan teşekkür

Afyonkarahisar'ın Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl'e ilçede faaliyet gösteren okullardan teşekkür ziyaretleri gelmeye devam ediyor.

Sandıklı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ile Sandıklı Yavuz Sultan Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi idarecileri Başkan Çöl'e hizmetlerinden dolayı teşekkür ettiler. Sandıklı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi adına; Okul Müdürü Ali Turhan ve Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Engin Karagöl, Sandıklı Yavuz Sultan Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi adına; Okul Müdürü İbrahim Baştepe ve Müdür Yardımcısı Ahmet Coşkun, Başkan Mustafa Çöl'ü makamında ziyaret ettiler. Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Yavuz Sultan Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi için kendilerine vermiş oldukları destek ile göstermiş oldukları ilgi ve alakadan dolayı plaket takdim eden idareciler, eğitim camiasından gelen bir belediye başkanı olarak kendilerine teşekkür ettiler. Başkan Mustafa Çöl, nazik ziyaret için idarecilere teşekkür ederek, eğitim ve öğretim için ilçede taşın altına her zaman ellerini soktuklarını belirtti.