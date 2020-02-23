İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan eşlerinden Atatürk Evi'ne ziyaret

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek’in eşi Sevim Zeybek ve ilçe belediye başkanlarının eşleri Atatürk Evi’ni ziyaret ettiler.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in eşi Sevim Zeybek ve ilçe belediye başkanlarının eşleri Atatürk Evi'ni ziyaret ettiler.


Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in eşi Sevim Zeybek, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt'un eşi Şerife Bozkurt'un davetlisi olarak Şuhut Atatürk Evi'ni ziyaret etti. Programa İl Müftüsü Şükrü Kabukçu'nun eşi Müzeyyen Kabukçu, Belediye Başkan Yardımcıları Murat Öner'in eşi Fadime Öner, Süleyman Karakuş'un eşi Zeynep Karakuş, Belediye Meclis Üyesi Elif Süzme, Belediye Meclis üyelerinin eşleri Diler Şapçı, Emel Çilkaya, Ümit Karacak, Mehriban Ercan, Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Zeynep Gürman ve ilçe belediye başkanlarının eşleri de katıldı.


Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt'un eşi Şerife Bozkurt, konuklarını ilçelerinde ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in eşi Sevim Zeybek, Şerife Bozkurt'a misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.