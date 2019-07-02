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Başkan Gönüllü makam odasında nikâh kıydı

Afyonkarahisar’ın Başmakçı İlçesi Belediye Başkanı Ayhan Gönüllü, makam odasındaki törende Gizem Gökçe ve Ahmet Ekmekçi çiftinin nikâhını kıydı.

Afyonkarahisar'ın Başmakçı İlçesi Belediye Başkanı Ayhan Gönüllü, makam odasındaki törende Gizem Gökçe ve Ahmet Ekmekçi çiftinin nikâhını kıydı.


Nikâh sonrası ailenin toplumdaki önemine değinen Başkan Gönüllü “Evliliklerde bir ömür boyu süren mutluluk ve birlikteliklerin temelinde, çiftlerin birbirlerine duyduğu saygı ve özen var. Her şeyden önce bu birlikteliğin sağlık, sıhhat ve huzur içerisinde devam etmesini temenni ediyor, sizlere mutlu bir aile yaşamı diliyorum” diyerek, çiftlere bir ömür boyu mutluluklar diledi.


Başkan Gönüllü evlilik cüzdanını gelin Gizem Gökçe Ekmekçi'ye teslim ederek tebrik etti.

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