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Başkan Koyuncu: “Biz bu ilçeyi yenileyeceğiz”

Afyonkarahisar Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu, göreve geldiklerinde ‘biz bu ilçeyi yenileyeceklerini’ söylediklerini ve bunu birer birer yerine getirdiklerini ifade ederek bu kapsamda İl Özel İdaresi ile asfalt protokolü imzaladıklarını kaydetti.

Afyonkarahisar Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu, göreve geldiklerinde ‘biz bu ilçeyi yenileyeceklerini' söylediklerini ve bunu birer birer yerine getirdiklerini ifade ederek bu kapsamda İl Özel İdaresi ile asfalt protokolü imzaladıklarını kaydetti.


İl Genel Meclisi Başkanı Burhanettin Çoban'ın makamında gerçekleştirilen protokol imza töreni ile Emirdağ'da Horan Yolu Caddesi yaklaşık 1,5 km'lik yol sıcak asfalt, İncili Mahallesinde yaklaşık 2 km'lik TOKİ yolu ise satıh kaplamalı asfalt ile kaplanacak.


İmza töreni sonrası konuşan Başkan Koyuncu, asfalt işinin ücretini belediyenin karşılayacağını ve yolların İl Özel İdaresi ekipman ve personelleri ile yapılacağını aktardı. Yapılan bu çalışmanın bedelinin de 3 eşit taksitte İl Özel İdaresine ödeneceğini dile getiren Başkan Koyuncu, “Göreve geldiğimizde ‘biz bu şehri yenileyeceğiz' dedik ve sözlerimizi birer birer yerine getiriyoruz. Afyonkarahisar Valimiz Sayın Gökmen Çiçek'in onayıyla yapılacak asfaltlama işlemlerinin tüm maliyeti belediyemiz tarafından karşılanacak olup hizmeti dışardan almak yerine İl Özel İdaremizin imkanlarını kullanarak ilçemizi güzelleştirmeye devam ediyoruz” dedi.

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