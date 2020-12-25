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Başkan Koyuncu: “Doğalgaz çalışmalarını sürekli denetliyoruz”

Afyonkarahisar Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu, ilçede doğalgaz çalışmalarının hızlı bir şekilde devam ettiğini kaydederek, belediye olarak çalışmaları alt yapıya zarar verilmemesi için sürekli kontrol ettiklerini belirtti.


Emirdağ Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri koordinesinde doğalgaz firması tarafından yürütülen doğalgaz çalışmalarında İncili Mahallesi 2002 sokakta çalışmalara devam ediyor. Başkan Koyuncu, çalışmalar ile ilgili yaptığı açıklamada, “Doğalgaz çalışmalarımız firma tarafından devam ederken bizler de alt yapıya zarar verilmemesi için sürekli işin başındayız. Vatandaşlarımızın bu süre boyunca rahatsız olmaması için çalışmaları kontrol etmekteyiz. Yapılan çalışmaların ardından hava şartlarına bağlı olarak üst yapı çalışmalarımız da kısım kısım devam etmektedir” dedi.

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