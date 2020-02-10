İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Koyuncu, huzurevi sakinleriyle bir araya geldi

Afyonkarahisar’ın Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu, Emirdağ Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu, Emirdağ Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti.


Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu hafta sonu ziyaretini huzurevine yaptı. Başkan Koyuncu, Afyonkarahisar Orman İşletme Müdürü Mustafa Gökhan Us, Müdür Yardımcısı Süleyman El ve Emirdağ Orman Şefi Ali Bayındır ile beraber ilçedeki huzurevinde bulunan yaşlılarla bir araya geldi. Huzurevi Müdürü Mustafa Ertürk'den bilgiler alarak huzurevi sakinleri ile sohbet eden Başkan Koyuncu, kurum ihtiyaçları, talep ve istekler doğrultusunda belediye olarak her zaman yanlarında ve destekçileri olacağını dile getirdi. Huzurevi sakinleri de ziyaretten duydukları memnuniyeti belirtiler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.