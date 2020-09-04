Başkan Koyuncu önce uyardı, sonra maske dağıttı

Afyonkarahisar'ın Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu, ülke ve ilçe genelinde artan Korona virüs vakalarının önüne geçmek için sabah saatlerinde vatandaşları önce uyardı sonra maske dağıttı.

Ülke ve ilçe genelinde Korona virüs vakalarının artmasının nedeniyle Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu tedbirleri elden bırakmıyor. Korana virüs vakalarının görülmeye başladığı günden itibaren belediye olarak ilçe genelinde aldığı tedbirler sayesinde süreci başarılı bir şekilde yürüten Başkan Koyuncu, sabah erken saatlerde Emirdağ Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşları tedbirler konusunda uyararak kendi elleri ile maske dağıttı.

“Tedbirleri elden bırakmıyoruz”

Maske, hijyen ve sosyal mesafenin önemine değinen Başkan Koyuncu, “Ülke genelinde Korona virüs tedbirleri başlamadan önce Emirdağ ilçesinde gerekli belediye olarak bir birim oluşturarak yapılması gereken çalışmaları başlattık. Şimdiye kadar başarılı bir çalışma gerçekleştirdik. Emirdağ ilçemizde yaşayan vatandaşlarımızın sağlığı her şeyden önemlidir. Korona virüse karşı tedbirlerimiz devam etmektedir. Bugünde sabah erken saatlerde Emirdağ Cumhuriyet meydanında vatandaşlarımı önce maske takmaları konusunda uyardık sonra kendilerine maske dağıttık. Tedbirleri elden bırakmıyoruz. İnşallah bu salgından kısa süre içerisinde kurtuluruz” dedi.