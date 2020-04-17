Başkan Mustafa Çöl “Biz Bize Yeteriz Türkiye'm” kampanyasına maaşını bağışladı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, “Biz Bize Yeteriz Türkiye'm” kampanyasına Nisan ayı maaşını bağışlayarak katıldığını açıkladı.

Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, yaptığı açıklamada ‘'Ülkemizde covid-19 ile mücadele hem tıbbi, hem ekonomik hem de sosyal yönleriyle sürüyor. Salgının sosyo-ekonomik boyutundaki etkilerinin en aza indirilmesi son derece önemli. Özellikle salgın nedeniyle faaliyetini durduran iş kollarında çalışanlara ve diğer ihtiyaç sahiplerine yönelik maişet oluşturulması ve buna destek sağlanması bu noktada hayati öneme sahip. Bizim milletimiz kadirşinas ve yardımseverdir. Peygamber Efendimizin buyurduğu gibi ‘Komşusu açken tok yatan bizden değildir' sözü düsturumuzdur. Sandıklı Belediyesi olarak düzenli olarak vatandaşlarımıza yardımlarımız devam ediyor. Buna ilave olarak Cumhurbaşkanımızın yaptığı çağrıya bende şahsım olarak bir aylık maaşımı bağışlayarak katılıyorum. Bizlerde elimizi taşın altına koyarak bu kampanyaya sonuna kadar destek veriyoruz. Ben bu duygu ve düşüncelerle Cumhurbaşkanımızın dediği gibi ‘Biz Bize Yeteriz Türkiye'm' diyerek sözlerime son veriyor, bu zor günleri el ele, gönül gönüle, birbirimize destek olarak atlatacağımızı olan inancım tamdır diyorum” diye konuştu.