Başkan Mustafa Çöl'den 2024'e kadar zam yapmama sözü

Başkan Çöl, belediyenin işlettiği şehir hamamının 5 TL olan ücretinin ve belediye bünyesinde bulunan park ve çay bahçelerinde de 1 TL olan çay ücretinin 2024'e kadar aynı kalacağını açıkladı.

Başkan Çöl, 5 yıllık dönem içersinde gerçekleştirdiği projeleri anlatırken, bunun yanında yeni dönemde de Sandıklı'nın çehresini değiştircek bir çoğu hibe destekli projelerini de açıkladı.