Başkan Mustafa Çöl'e hayırlı olsun ziyaretleri

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde mazbatasını alarak resmen göreve başlayan Belediye Başkanı Mustafa Çöl'e hayırlı olsun ziyaretleri vatandaşların yoğun katılımıyla başladı.

Belediye makam odasında yapılan ziyaretlere vatandaşlar, esnaflar, sivil toplum kuruluşları, parti yöneticileri katılarak, sabahın erken saatlerinden akşam mesai bitimine kadar Başkan Mustafa Çöl'e hayırlı olsun dileklerinde bulundular. Başkan Mustafa Çöl kendilerine desteklerinden dolayı teşekkür ederek, inşallah yeniden Bismillah diyerek başladıkları hizmetlerine artırarak devam edeceklerinin altını çizdiler.

Vatandaşlar ile birlikte Sandıklı Belediyesinde görev yapan personeller de Başkan Mustafa Çöl'e hayırlı olsun dileklerinde bulunarak vermiş oldukları destekleri belirttiler.