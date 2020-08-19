Başkan Özağıl, trafik kazalarında 11 yıl ara ile iki evlat acısı birden yaşadı

Afyonkarahisar'ın Işıklar Belde Belediye Başkanı Erol Özağıl'ın trafik kazasında hayatını kaybeden 19 yaşındaki oğlu gözyaşları arasında toprağa verildi. Başkan Özağıl'ın 9 yaşındaki bir başka oğlunun ise 11 yıl önce traktörün altında kalarak öldüğü öğrenildi.

Kaza, Işıklar beldesi Kozluca mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Işıklar Belediye Başkanı Erol Özağıl'ın oğlu Aydın Özağıl (19) yanına akrabası olan 15 yaşındaki B.A.'yı da alarak patpat diye tabir edilen tarım aracın bindi. Tarlaya doğru giden Aydın Özağıl'ın kullandığı patpat Kozluca mevkinde sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Durumu gören Özağıl'ın yakınları yaralanan Aydın Özağıl ve B.A.'yı özel araçları ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesine götürdü. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Aydın Özağıl hayatını kaybetti. B.A.'nın ise tedavi altına alındığı ve durumunun iyi olduğu bildirildi.

Cenazeye çok sayıda vatandaş katıldı

Genç yaşta hayatını kaybeden Aydın Özağıl için Işıklar beldesi Mimar Sinan Caminde cenaze töreni düzenlendi. Öğlen namazının ardından gerçekleştirilen törene protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenazede ayakta durmakta güçlük çeken Baba Erol Özağıl'ı yakınları teselli etmeye çalıştı. Aydın Özağıl kılınan cenaze namazı sonrası gözyaşları arasında toprağa verildi.

11 yıl sonra kardeşi ile aynı kaderi paylaştı!

Belediye Başkanı Erol Özağıl'ın bir diğer oğlu Halil Özağıl'ında 2009 yılında dokuz yaşındayken geçirdiği bir başka trafik kazasında hayatını kaybetti. Küçük çocuğun yol kenarında beklerken kendisine çarpan traktörün altında kalarak yaşamını yitirdiği bildirildi. Dün hayatını kaybeden Aydın Özağıl'da 11 yıl önce hayatını kaybeden ağabeyi Halil Özağıl ile aynı kaderi paylaşarak trafik kazasında hayatını kaybetti.

Başkan Özağıl ise 11 yıl ara ile iki oğlunu trafik kazasında kaybetmenin derin acısını yaşadı. 11 yıl ra ile iki oğlunu kaybeden Başkan Özağıl'ın geride 3 kızının kaldığı bildirildi.