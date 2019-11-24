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Başkan Recep Bozkurt'tan '24 Kasım Öğretmenler Günü' mesajı

Şuhut İlçe Belediye Başkanı Recep Bozkurt, ’24 Kasım Öğretmenler Günü’ dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Şuhut İlçe Belediye Başkanı Recep Bozkurt, '24 Kasım Öğretmenler Günü' dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayınlamış olduğu mesajında, şu ifadelere yer verdi: “Öğretmenler, tarih boyunca ve dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar bilginin, çağdaşlığın, sevginin, barışın ve aydınlanmanın öncüleri, toplumun bütün kesimlerine yol gösteren önder ve örnek insanlar olmuşlardır. Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder, Başöğretmen Atatürk, eğitim ve öğretimin ülke kaderinde oynadığı rolü çok iyi değerlendirmiş, ülkemizi muasır medeniyet seviyesine ulaştıracak anlayış ve gücü öğretmenlerde bulmuştur. 'Cumhuriyet, fikren, ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek seciyeli muhafızlar ister. Öğretmenler, yen nesil sizlerin eseri olacaktır' diyerek, öğretmenlere verdiği önemi vurgulamıştır. Bir ülkenin geleceği, iyi eğitim veren öğretmenlerin elindedir. En zor şartlarda dahi, ülkenin her köşesine ulaşarak görevlerini aşkla yerine getiren, eğitmeyi ve öğretmeyi bir ideal olarak benimseyen tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun. Bu vesile ile aramızdan ayrılan öğretmenlerimizi rahmetle anıyor, kıymetli öğretmenlerimizi yürekten kutluyorum.”

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