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Başkan Recep Bozkurt'tan yeni eğitim öğretim yılı mesajı

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Belediye Başkanı Recep Bozkurt, 2019-2020 eğitim öğretim yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Başkan Bozkurt, mesajında, ''Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizin okullarına, arkadaşlarına ve öğretmenlerine kavuştuğu yeni bir eğitim öğretim dönemine daha başlıyor olmanın sevinç ve heyecanını hep birlikte yaşıyoruz. Bugüne kadar eğitim için hiçbir fedakârlıktan kaçınmadan tüm imkânlarını seferber eden Şuhut Belediyemiz aynı düstur ile çalışmalarına bundan sonra da devam edecektir. Tüm değerli eğitim camiamız ve sevgili veliler, geleceğimizin teminatı olan yavrularımızı ne kadar iyi yetiştirebilirsek ülkemizin yarınları da o kadar aydınlık olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, başta sevgili öğrencilerimiz olmak üzere tüm eğitim camiasına başarılı bir eğitim öğretim yılı diliyor, 2019-2020 eğitim öğretim döneminin ilçemize ve memleketimize başarılar getirmesini temenni ediyorum'' ifadelerine yer verdi.

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