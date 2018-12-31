Başkan Recep Bozkurt'tan yeni yıl mesajı

Başkan Bozkurt, yayınlamış olduğu mesajında, ''Şuhut için birçok sorunu çözüme kavuşturduğumuz bir yılı daha geride bırakırken yeni hizmetlere ve yeni çalışmalarla, yoğun bir şekilde geçecek 2019 yılına heyecanla girmenin içerisindeyiz. 2018 Yılında olduğu gibi 2019 yılında da Şuhut ilçemizin ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlayarak, vatandaşlarımızın yaşam kalitelerini yükseltmek ve uygulanacak projelerle Şuhut ilçemizi Türkiye'de örnek gösterilecek marka bir kent haline getirmek için var gücümüzle çalışacağız. 2019 yılı Şuhut için hep hayalini kurduğumuz kadim şehir kültürü ile modern kent kimliğini birleştirmeye başladığı bir yıl olacak inşallah. Şuhut Belediyesi olarak yeni yılda halkımızın da desteğiyle üzerinde çalıştığımız projeleri bir bir hayata geçirerek gelip görüldüğünde hayran kalınacak Şuhut'u oluşturma yolunda adımlar atmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle yeni yılınızı tebrik eder, 2019 yılının ülkemiz, ilçemiz ve şanlı milletimiz için hayırlara vesile olmasını yüce Rabbimizden niyaz ederim'' açıklamalarına yer verdi.