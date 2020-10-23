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Başkan Şahin, Enerji Kentler Birliği toplantısına katıldı

Ankara’da düzenlenen Enerji Kentleri Birliği’nin 2020 yılı olağan meclis toplantısına katılan Afyonkarahisar’ın İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin, ilçenin adını jeotermal alanda da duyurmak adına çalışmaları devam ediyor.

Ankara'da düzenlenen Enerji Kentleri Birliği'nin 2020 yılı olağan meclis toplantısına katılan Afyonkarahisar'ın İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin, ilçenin adını jeotermal alanda da duyurmak adına çalışmaları devam ediyor.


Yapılan toplantı hakkında bilgi veren İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin, “Enerji Kentler Birliği çatısı altında yürütülen projelerin ilçemizde de uygulanabilir olması adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Enerji Kentler Birliği yetkililerine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyor, toplantının ve alınan kararların tüm üye belediyeler için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

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