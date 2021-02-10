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Başkan Şahin, hastane çevresindeki çalışmaları inceledi

Afyonkarahisar’ın İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin, hizmete açılacak olan İscehisar Devlet Hastanesi’nde devam eden çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmalarını inceledi.

Afyonkarahisar'ın İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin, hizmete açılacak olan İscehisar Devlet Hastanesi'nde devam eden çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmalarını inceledi.


Yeni Devlet Hastanesini ziyaret ederek Başhekim İlker Ahmet Çınar'dan bilgi alan İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin; “Yeni hastanemizin eksiklerini tamamlamak üzere İscehisar Belediyesi olarak yaya yolu düzenleme, ağaç dikimi, bordür boyama ve peyzaj çalışması yapıyoruz. Çalışmaların tamamlanması ile hastanemiz kısa süre içerisinde hizmete açılacak inşallah. Hastanemizin ilçemize kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

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