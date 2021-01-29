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Başkan Şahin projelerini Uzun'a anlattı

Afyonkarahisar İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin Ankara ziyaretleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı Sarayında Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Üyesi Talip Uzun’u ziyaret etti.

Afyonkarahisar İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin Ankara ziyaretleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı Sarayında Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Üyesi Talip Uzun'u ziyaret etti.


Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Başkan Şahin, İscehisar ilçesinde yürütülen çalışmaları ve projeler hakkında Uzun'a bilgi vererek taleplerini iletti. Denetleme Kurulu Üyesi Talip Uzun ziyaretleri dolayısıyla Başkan Şahin'e teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

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