Başkan Sarı Dinar, kapalı mezbahananın açılması için çalışmalara başladı

Afyonkarahisar'ın Dinar İlçe Belediye Başkanı Nihat Sarı, kapalı olan mezbahanın açılması için Tarım ve Orman Müdürlüğü ile görüşmelere başladı.

Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde İl Müdürü İbrahim Acar ile Belediye Başkanı Nihat Sarı, AK Parti ilçe Başkanı İdris Er, MHP ilçe Başkanı Mustafa Karahan, Meclis üyesi Abdullah Yıldız, Belediye Veteriner Hekimi Oğuz Başkaya ve Fen İşleri Müdürü Ertuğrul Tunçoğlu mezbahanın yeniden faaliyete geçmesi ile ilgili gereken iş ve işlemler için görüşmelerde bulundu. Yapılan görüşmeler neticesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden gelecek heyetin incelemeleri sonucu vereceği rapor doğrultusunda revizyonla ilgili çalışmalar başlayacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Nihat Sarı; “Dinarımızın ve kasap esnaflarımızın kanayan yarası olan mezbahanemizi faaliyete geçirmek için görüşmelerimizi yaptık. En kısa zamanda mezbahamızı faaliyete geçireceğiz. Dinarımıza şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.