Başkan Sarı'dan Başbuğ Alparslan Türkeş'i anma mesajı

Afyonkarahisar'ın Dinar Belediye Başkanı Nihat Sarı, merhum Başbuğ Alparslan Türkeş'in vefatının 22. yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Sarı, mesajında, “Merhum Liderimiz Başbuğ Alparslan Türkeş, seksen yıllık ömrü boyunca hayatını ülkesine, milletinin bekasına ve devamlılığına adayan örnek bir dava adamıdır. Çizdiği yolda kararlı, istikrarlı ve doğru inançlı bir politika sergileyen liderimiz Alparslan Türkeş'in vefatıyla ülkemiz çok şey kaybetmiştir. Yıllar önce ortaya koyduğu ilkeleri ile günümüzde de ona ne kadar ihtiyaç duyulduğunun bir göstergesidir. Mücadelelerle geçen seksen yıllık ömründe “önce ülkem ve milletim” diyerek, Türk milletinin yücelmesi konusunda önemli çalışmalar yapmıştır. Türk milliyetçiliği davası, rahmetli Başbuğumuzun önderliğinde büyük bir fedakârlıkla yükselmiş ve bugünlere gelmiştir. Ülküsü ve fikirleri bizlere her zaman ışık olmuştur. Hayatı boyunca, Türkiye üzerine oynanan çirkin oyunları hep fark etmiş ve bu oyunlara karşı çıkmıştır. Verdiği demokrasi mücadelesi her geçen gün daha iyi anlaşılan ve gönlümüzdeki yeri hiç değişmeyecek olan Merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş'i aramızdan ayrılışının 22. ölüm yıl dönümünde saygı, sevgi ve rahmetle yâd ediyorum” ifadelerini kullandı.