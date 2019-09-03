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Başkan Sarı'dan Zabıta Teşkilatı'na ziyaret

Dinar Belediye Başkanı Nihat Sarı, 1-7 Eylül tarihleri arasında kutlanan Zabıta Haftası dolayısıyla Dinar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nü ziyaret etti.

Dinar Belediye Başkanı Nihat Sarı, 1-7 Eylül tarihleri arasında kutlanan Zabıta Haftası dolayısıyla Dinar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nü ziyaret etti.


Ziyarette Zabıta teşkilatının kuruluşunun 193. yılını kutlayan Başkan Sarı, personellerle sohbet etti.


Ziyaretten dolayı teşekkür eden Dinar Belediyesi Zabıta Müdürü Hasan Hüseyin Sarı; “Belediye Başkanımız Nihat Sarı Zabıta Haftası dolayısıyla müdürlüğümüzü ziyaret etti. Dinar Belediyesi Zabıta personeli olarak ziyaretinizden çok memnun olduk, teşekkür ederiz” dedi.


Belediye Başkanı Nihat Sarı, günün anısına zabıta personelleri ile fotoğraf çektirdi.

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