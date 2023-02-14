Başkan Yakın afet bölgesine yapılan yardımları açıkladı

Yakın, Türkiye Kızılay Derneği Afyonkarahisar Şubesi olarak depremin olduğu andan itibaren görev yapmaya başladıklarını ifade etti. Yakın yapılan yardımlarla ilgili açıklamasında şunları söyledi:

“Mobil aşevimizi depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş Pazarcık ilçesine gönderdik. 2 personelimiz orada görev yapmaktadır. AFAD koordinasyonunda beslenme ana çözüm ortağı sorumlusu olarak görev yapmaktayız. Deprem bölgesindeki afetzede ve kamu görevlilerinin iaşeleri, ilimize gelen depremzedelerin kuru gıda, kıyafet ve temel ihtiyaç destekleri derneğimiz tarafından karşılanmaktadır. Depremin olduğu andan bugüne kadar 565 aileye 30 bin 276 muhtelif giyim ve hijyen malzemeleri, 144 bin 900 TL nakdi yardım ve 78 bin 800 TL değerinde alışveriş çeki yardımı yapılmıştır ve yapılmaya devam edecektir. Kızılay Kan Merkezimiz depremin olduğu andan itibaren halkımızın yoğun talebiyle bir buçuk gün içerisinde tüm kan stoklarını tamamlamış ve kan laboratuvarlarımız gece gündüz demeden çalışmışlarını yürütmüştür. Kan merkezimiz şu anda rutin çalışmalarını yürütmeye devam etmektedir. İl şube binamızda her gün ortalama 150 gönüllümüz aktif olarak sabah 08.30, gece 23.00'a kadar görev yapmaktadırlar” dedi.