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Başkan Zeybek, AFJET Afyonspor antrenmanını izledi

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, AFJET Afyonspor antrenmanını izledi.

Yaklaşan yeni sezon öncesi teknik heyet ve futbolcularla yakından ilgilenen Başkan Zeybek, sohbet etti.


2019-2020 sezonunda TFF 2.Lig'de mücadele edecek takımımıza gönülden başarılar dileyen Başkan Zeybek, “Bu yolun sonu inşallah şampiyonluk olsun” dedi. Ayrıca antrenman sahalarında da incelemelerde bulunan Başkan Zeybek, kamp sezonu dolayısıyla zeminden kaynaklı gelen şikâyetlerin giderilmesi için çalışmalara en kısa sürede başlanacağını sözlerine ekledi.

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