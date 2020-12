Başkan Zeybek: “Afyonkarahisar'a yatırım yapmak isteyen herkesin yanındayız”

Başkan Yardımcısı Benol Kaplan ile birlikte çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Zeybek, özveriyle üretim yapan firma yetkilileri ve çalışanları tebrik etti. Afyonkarahisar Belediyesi olarak yatırımcının her zaman yanında olduğunu kaydeden Başkan Zeybek, çalışan sayısının pandeminin azaltılmasıyla birlikte daha da artacağını ifade etti. Afyonkarahisar Belediyesi olarak, kente istihdam oluşturmak amacıyla her türlü faydalı girişime destek vereceklerini dile getiren Başkan Zeybek, “Tek gayemiz vardı, o da garip gurebanın işsiz olan insanların evlerine bir dilim ekmek götürmelerine katkı sağlamaktı. Şükürler olsun bu projemizi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İstihdamı artırmak amacıyla girişimlerde bulunup, güzel şehrimize kazandırdığımız fabrikada çalışan tüm kardeşlerime kolaylıklar diliyorum. İstihdamın önünü açmak adına Afyonkarahisar'a yatırım yapmak isteyen herkesin yanındayız, kapılarımız her daim açık” dedi.