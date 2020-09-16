Başkan Zeybek belediyeye ait tesisler de incelemelerde bulundu

Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Karaca ile birlikte fabrikanın çalışmaları hakkında bilgi alan Başkan Zeybek, fabrikadan çıkan ürünlerle kentin yol ve kaldırımlarını yenilemeye devam edeceklerini belirtti. Daha sonra Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren asfalt şantiyesine geçen Başkan Zeybek, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.