Başkan Zeybek birinci yılını sosyal medya üzerinden canlı olarak değerlendirdi

Belediye Resmi Facebook, Twitter ve İnstagram adresleri ile şahsi hesaplarından canlı yayına bağlanan Başkan Zeybek, projelerde gelinen aşamaları, yatırımları ve önümüzdeki süreçte yapacağı çalışmaları anlattı.

Başkan Zeybek açıklamalarının ardından vatandaşlarımızdan ve gazetecilerden gelen soruları yanıtladı. Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in açıklamaları şöyle:

“Öncelikle KOVİD-19 sebebiyle hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Ülke olarak bu salgının üstesinden gelecek sadece imkâna değil, aynı zamanda morale ve kararlılığa da sahibiz. Karamsarlığa da rehavete de kapılmadan,Cumhurbaşkanımızın önderliğinde devletimiz, her türlü ihtimali göz önünde bulundurarak tedbirlerini almaktadır. Allah'ın izni ile Millet olarak birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuyla hareket ederek nice zorlukları aştığımız gibi bu günde bu zorlu günleri atlatacağımızdan hiç şüphem yok. Bu süreçte Valiliğimiz Hıfzıssıhha Meclisinde alınan karalarlarla bir dizi önlem ve tedbirle Afyonkarahisar Belediyesi olarak bizlerde üzerimize düşeni harfiyen yerine getiriyoruz. 500 personelle hijyen ve denetim seferberliği başlattık.Şimdiye kadar 10 tona yakın el ve yüzey dezenfekte ilacı kullandık.197 camimizi dezenfekte ettik, 143 camimizin ve Kur'an Kursumuzun halılarını yıkadık.Halk otobüslerimizin ve duraklarımızda el dezenfektanı uygulamasına geçtik.65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan tüm vatandaşlarımıza her gün düzenli olarak 200 vatandaşımıza sıcak yemek veriyoruz. Belediyemize ait kiracılarımızın 3 ay kira ödemelerini öteledik. 3 ay hiçbir şekilde kira almayıp esnafımıza destek oluyoruz. Yine su tahsilatını 30 Haziran tarihine öteledik. 14 kuralı anlatan broşürlerimizi bastırdık ve dağıttık.”

Farkındalık oluşturacak çalışmalara da imza attıklarını belirten Başkan Zeybek, “Sağlık çalışanlarımıza destek ve teşekkür ziyaretinde bulunulup ikramlarda bulunuyoruz. Sağlıkçılarımıza ücretsiz otobüs tahsis ettik. Belediyemiz ve Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile ilk etapta 60 bin adet maske üretiyoruz. Ekiplerimiz mahallelerimizde müzik etkinliği yapmakta. Bu etkinliğimiz büyük ilgi görüyor. Bu süreçte sokak hayvanlarımızı da unutmuyor. Mama ikramında bulunuyoruz. Sivil Toplum örgütlerimiz ve işadamlarımızla “Afyon İçin Vefa Vakti” kampanyası başlattık. Kampanya sonunda ilk etapta 10 bin aileye gıda paketi dağıtacağız. Dükkan sahiplerinden zor durumda bulunan esnafımız ve üniversite öğrencilerimizin için kiralarını ertelenmesi çağrısında bulunduk. ‘Zimem Defteri' uygulamasını hayata geçirmek istiyoruz. Gönül Belediyeciliği ile çıktığımız bu yolda Rabbim beni ve ekip arkadaşlarımı siz değerli vatandaşlarıma mahcup etmesin. Kendimi sizlerden asla farklı görmedim. Her türlü ihtiyacınızı karşılamak, her türlü talebinize cevap vermek için ekip arkadaşlarımla birlikte gece gündüz demeden sizlere layık olmaya çalışıyoruz. Dertlerinizle dertlenip, sevinçlerinize ortak olmayı, kapımı ve gönlümü sizlere açık tutmayı kendimize şiar edindik. Seçim öncesinde, gittiğimiz her noktada ve çıktığımız her platformda, “Sorunları yerinde çözeceğiz” dedik her Cuma, geleneksel hale getirdiğimiz mahalle ziyaretlerinde sizlerle hemhal olduk. Gönül Belediyeciliği çıktığımız bu yolda Allah bize sizlerinde desteği ile el birliği ile şehrimize nice hizmetler yapmayı nasip etsin” dedi.