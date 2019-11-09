İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Zeybek ilkokul öğrencilerini ziyaret etti

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Ayşegül Arsoy İlkokulu’nu ziyaret ederek öğrencilere hediyeler dağıttı.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Ayşegül Arsoy İlkokulu'nu ziyaret ederek öğrencilere hediyeler dağıttı.


Afyonkarahisar merkezde eğitim-öğretim veren Ayşegül Arsoy ilkokulunu ziyaret eden Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, sınıflara ziyaret ederek minik öğrencilerle bir araya geldi. Başkan Zeybek, öğrencilerle sohbet ederek oyuncak dağıttı.


Yoğun belediye mesaisine kısa bir ara veren Başkan Zeybek, minik öğrencilerle bir araya gelmesinin kendisini dinlendirdiğini dile getirdi. Başkan Zeybek, “Ayşegül Arsoy İlkokulunda minik yavrularımıza ve öğretmenlerimize çat kapı ziyaret gerçekleştirdik. Çocuklarımızın o yaşama sevinci heyecanı coşkusu bizim bu millete hizmet etme duygumuzu daha çok perçinliyor. Çocuklarımızın mutluluğunu gördükçe bizlerde mutlu oluyoruz. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın yüzü hep gülsün istiyoruz ve bunun için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.