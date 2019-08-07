Başkan Zeybek şampiyon haltercileri tebrik etti

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, 31 Temmuz-4 Ağustos tarihleri arasında Nevşehir'de düzenlenen Halter U 15 ve Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda Afyonkarahisar'ı başarıyla temsil eden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ASP Gençlik ve Spor Kulübü sporcularını makamında kabul etti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zekai İnan başkanlığında gerçekleşen ziyarete, ASP Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları; Ramazan Yaman, Tuğçe Sarkın, Hasan Sait Emrem, Abdülkadir Aytekin, Gülsüm Çakmak ve Emin Ölmez katıldı.

Şampiyonadan 1 altın ve 1 gümüş madalya ile döndüklerini ifadede eden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zekai İnan, Hasan Sait Emrem'in U 15 67 sikletinde koparmada 50 kilogram, silkmede 65 kilogram, kaldırarak, yine Abdülkadir Aytekin'in U 15 61 kilogram sikletinde koparmada 56 kilogram,silkmede 85 kilogram kaldırarak ilk 10'a girme hak kazandıklarını söyledi. Bayan sporculardan Gülsüm Çakmak'ın U 15 59 kilogram sikletinde koparmada 37 kilogram silkmede 50 kilogram kaldırarak beşinci olduğunu kaydeden İl Müdürü Zekai İnan, aynı siklette yarışan Tuğçe Sarkın'ın ise koparmada 53 kilogram, silkmede 70 kilogram kaldırarak Türkiye ikincisi olduğunu belirtti.

Emin Ölmez'in U 15 73 kilogram sikletinde koparmada 76 kilogram silkmede 91 kilogram kaldırarak beşinci olduğunu belirten İnan, en büyük başarıyı U 17 96 kilogram sikletinde koparmada 105 kilogram, silkmede 134 kilogram kaldırarak Türkiye şampiyonu olan Ramazan Yaman ile elde ettiklerini söyledi. Tuğçe Sarkın ve Ramazan Yaman'ın 2019 Ekim'de İsrail'de yapılacak U 15 ve Yıldızlar Avrupa Şampiyonası için Milli Takım kampına girmeye hak kazandıklarını vurgulayan İnan, genç sporcuların Avrupa Şampiyonası'nda da Afyonkarahisar'ı ve Türkiye'yi başarıyla temsil edeceklerine inandığını ifade etti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ASP Gençlik ve Spor Kulübü sporcularını tebrik eden Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, U 15 ve Yıldızlar Avrupa Şampiyonası'nda Afyonkarahisar'ı ve Türkiye'yi temsil edecek Tuğçe Sarkın ve Ramazan Yaman'a başarılar diledi.