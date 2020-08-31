Başkan Zeybek vatandaşları Korona virüs konusunda uyardı:

Vatandaşları maske ve sosyal mesafeyi hatırlatan Başkan Zeybek, “Bu işin şakası yok” diyerek uyarılarda bulundu.

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi kapsamında Başkan Zeybek, halkın toplu olarak bulunduğu kapalı ve açık alanlar ile iş yerlerinde denetim yaptı. Zeybek, Ataköy semt pazarını ziyaret ederek halkı ve esnafı maske, mesafe ve hijyen konusunda uyardı. Pandemi süreci ile ilgili olarak 13 Mart'tan itibaren çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade eden Başkan Zeybek, "Özellikle kamusal alanlar ve vatandaşların yoğun olduğu yerlerde temizlik ve dezenfekte çalışmalarını titizlikle sürdürüyoruz. Esnaf ve vatandaşlarımıza uyarılarda bulunduk. Vatandaşlarımızın duyarlı olduğunu görüyoruz ama bu işi bırakmamak lazım. Özellikle, temizlik, mesafe ve maske konusunu sürekli gündemde tutarak çok dikkat etmemiz gerekiyor. Kurallara uyarak bu süreci inşallah en kısa sürede aşarız. Tüm halkımızı son günlerde ilimizde artan Korana virüse karşı dikkatli olmaya çağırıyorum. Maske, sosyal mesafe ve hijyen hayatımızın bir parçası olmalıdır. Herkesi bu konularında taviz vermemeye davet ediyorum. Bu işin şakası yok. Tedbiri elden bırakmayalım. Duyarlı olalım. Kritik bir süreçten geçiyoruz. Bizler önlemlerimizi almazsak, ortaya konan tüm çabalar boşa gidebilir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, hükümetimizin, bakanlıklarımızın ve Bilim Kurulu'nun uyarılarına harfiyen riayet etmelerini vatandaşlarımızdan rica ediyorum” dedi.