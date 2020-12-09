Başkan Zeybek: “Zabıta personelimiz pandemi sürecinde de fedakarca çalışıyor”

Başkan Zeybek, toplumda önemli bir yere sahip olan zabıta müdürlüğü personelini makamında kabul etti. Başkan Zeybek, Zabıta Müdürü Taner Çelik ve beraberindeki heyetin katıldığı ziyarette teşkilata özlük hakları çerçevesinde kıyafet desteğinde bulundu.

Şehir hayatında düzeninin sağlanabilmesi için ölçüm ve tartım, güvenlik ve asayiş, denetim ve kontrol mekanizmalarından taviz verilmemesi adına özveriyle çalışan zabıta teşkilatını tebrik eden Başkan Zeybek, “Afyonkarahisar Belediyesi olarak zabıtalarımız şehrimizin huzur ve güvenliği için durmadan çalışmakta ve mesai gözetmeksizin görevlerini en iyi şekilde ifa etmek için çabalamaktadırlar. Zabıta Müdürlüğümüz bütün personeli ile vatandaşın karşısında değil vatandaşın yanında ve onun hizmetindedir. İçinde bulunduğumuz korona virüs pandemi sürecinde de fedakar çalışmalarıyla görevini icra eden tüm zabıtalarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Ziyaret çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.