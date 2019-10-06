Basketbol Süper Ligi: Afyon Belediye: 78 - Türk Telekom: 82

Basketbol Süper Ligi’nin 2.
Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Türk Telekom, deplasmanda karşılaştığı Afyon Belediyespor'u 82-78 mağlup etti.
Salon: Prof. Dr. Veysel Eroğlu
Hakemler: Osman Sinan İşgüder, Mehmet Serdal Ünal, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu
Afyon Belediyespor: Sinan Sağlam, Benjamin Crawford 7, Davis JR 20, James Aldridge 5, Talib Zanna 15, Çağan Aydın, Erdin Gülaslan 9, Ali Ulaş Peker, Burak Eşlik 3, Gregor Hrovat 18, Fırat Alemderoğlu, Ali Tuncer
Türk Telekom: Johnson 14, Hunter 14, Metin Türen 3, Moustaphal Fall 16, Campbell JR 9, Mustafa Baygül 9, Polat Kaya, Şafak Edge 2, Ercan Bayrak, Egemen Güven 4, Berkay Taşkıran, Gregory Wltjer 11
1. Periyot: 15-28 (Türk Telekom lehine)
Devre: 35-48 (Türk Telekom lehine)
3. Periyot: 61-60 (Afyon Belediye lehine)