Basketbol Süper Ligi: Afyon Belediyespor: 94 - Aliağa Petkimspor: 76

HDI Sigorta Afyon Belediyespor, ING Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında evinde Aliağa Petkimspor'u 94-76 mağlup ederek 9. galibiyetine ulaştı.

Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Afyon Belediyespor, ligin 17. haftasında Aliağa Petkimspor'u konuk etti. Karşılaşmaya Afyon Belediye maça hızlı başladı. Ev sahibi ekip maçın ilk 4 dakikada 13-2'lik seri ile öne geçti. İlk yarıda fark açan Afyon Belediye ilk çeyreği 28-17, ikinci çeyreği de 53-30 önde tamamlandı. İkinci yarıya hızlı başlayan Aliağa Petkim farkı azaltmaya çalıştı. Farkı kapatmaya çalışan Aliağa Petkim karşısındaki Afyon Belediye üçüncü çeyrekte farkı 30 sayıya kadar ulaştırdı.

Son çeyreğe 75-48 önde başlayan Afyon Belediye'de Sinan Sağlam bitime 4 dakika 23 saniye kala 5 faulle oyun dışı kaldı. Bu çeyrekte Aliağa Petkim farkı 18 sayıya kadar çekmeyi başardı. Afyon Belediye'de Efe Beşok ilk kez bu maçta bitime 1 dakika 44 saniye kala oyuna girdi. Afyon Belediye, Aliağa Petkimspor'u 94-76 mağlup ederek 9. galibiyetine ulaştı.

Salon: Prof. Dr. Veysel Eroğlu

Hakemler: Aytuğ Ekti, Mehmet Karabilecen, Serhat Büker

Afyon Belediyespor: Sinan Sağlam 6, Wright 14, Cruz 19, Kairys 11, Leissner 10, Ekrem Sancaklı 5, Harun Apaydın 5, Egemen Güven 11, Macura 8, Efe Beşok, Ali Tuncel 2, Berke Aygündüz 3

Aliağa Petkimspor: Ray 22, Boran Güler, Ege Arar 7, Okben Ulubay 3, Hummer 6, Sarunas 12, Canberk Kuş 2, Zack 8, Dorukhan 16, Bilgehan, Serkan Menteşe

1. Periyot: 28-17 (Afyon Belediyespor lehine)

Devre: 53-30 (Afyon Belediyespor lehine)

3. Periyot: 75-48 (Afyon Belediyespor lehine)