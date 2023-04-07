Türkiye Basketbol Federasyonu faaliyet programında yer alan Basketbol U-18 Anadolu Şampiyonaları Afyonkarahisar'da düzenlenecek.

Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu ve Tınaztepe Spor Salonunda oynanacak Basketbol U-18 Anadolu Şampiyonaları maçlarının finalleri Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabında canlı olarak yayınlanacak.

Basketbol U-18 Anadolu Şampiyonaları'nın Afyonkarahisar'da düzenlenecek olmasına ilişkin konuşan Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, “ Basketbol U-18 Anadolu Şampiyonaları ilimizde düzenlenecek. Afyonkarahisar spor şehri olma yolunda durmadan ilerliyor. İnşallah ilimiz diğer branşlarda da Şampiyonalara ev sahipliği yapacak. Ben şimdiden tüm takımlara ve teknik kadroya başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.