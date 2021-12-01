Baskın yapılan evlerden cephaneliğe yetecek silah çıktı

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde polis tarafından bir eve yapılan baskında 16 adet tüfek ile kaçak tütün ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, İscehisar ilçe merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aldığı bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri İscehisar ilçesinde 2 işyeri, 1 ev ile Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir eve baskın düzenledi. Baskın yapılan adreslerde ve 2 araçta yapılan aramalarda ekipler 2 adet tütün doldurma makinasi, 9 bin 220 adet doldurulmuş makaron, 16 kilogram mükerrer bandrollü paketler halinde kıyılmış tütün, 2 adet pompalı tüfek, 14 adet av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 130 adet tırıvırı diye tabir edilen av malzemesi ele geçirdi. Operasyonun ardından Halil A. (21) ile Mevlüt A. (24), isimli şahıslar gözaltına alındı. Yakalanan şüphelileri işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.