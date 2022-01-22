İhlas Haber Ajansı

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Baskın yapılan iş yerinde 15 bin 828 adet kaçak makaron ele geçirildi

Afyonkarahisar’da polis baskın düzenlediği bir iş yerinde 15 bin 828 adetkaçak makaron ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da polis baskın düzenlediği bir iş yerinde 15 bin 828 adet


kaçak makaron ele geçirildi.


Olay, kent merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri kent merkezinde ki bir iş yerine baskın düzenledi. Baskında yapılan aramada 15 bin 828 adet kaçak makaron ele geçirildi. Olayın ardından M.İ. (54) isimli şahıs hakkında adli işlem yapıldığı belirtildi.

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