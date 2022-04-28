Başmakçı'da Türk tarihinde kadının yeri ve önemi semineri verildi

Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde Türk tarihinde kadının yeri ve önemi konulu eğitim semineri verildi.

Eğitim semineri Anadolu İmam Hatip Lisesi Sosyal Bilgiler Öğretmeni Kadriye Sicim tarafından verildi. Seminere Kaymakam Ali Ekber Ateş'te katıldı. Seminer öğrencilerin yanı sıra çoğunluğu kadın olan vatandaşlar ile muhtarlarda katıldı. Seminerin ardından bir açıklama yapan Kaymakam Ateş, eğitim seminerlerinin farklı konu başlıklarıyla ilerleyen dönemlerde de devam edeceğini kaydetti.