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Başmakçı'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Afyonkarahisar’ın Başmakçı ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonda değişik türlerde uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonda değişik türlerde uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.


Olay, Başmakçı ilçesi Akpınar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, köydeki tek odalı bir evde uyuşturucu madde kullanıldığı yönünde bilgi alan güvenlik güçleri, ihbar üzerine inceleme başlattı. Adrese baskın düzenleyen ekipler evde ve içerde bulunan R.T. ile E.K., isimli şahısların üstünde arama yaptı. Aramalarda 2 adet Suboxone sentetik ecza hap, 0,77 gr uyuşturucu madde tohumu, 4 adet alüminyum folyoya sarılı uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi. Olayın ardından gözaltına alınan şahısların işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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