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Başsavcı Karabacak, 8 Mart ta kadın personelleri unutmadı

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kadın yargı ve adliye personellerini unutmadı.

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadın yargı ve adliye personellerini unutmadı.


Başsavcı Karabacak, 8 Mart Kadınlar Günü kapsamında hem adliye hem de cezaevinde görev yapan kadın personellere hediye dağıtarak kadınlar gününü kutladı. Kadın personeller Başsavcı Karabacak'a nazik davranışından dolayı teşekkür ettiler.

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