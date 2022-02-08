Başsavcı Karabacak: “Çocuk varsa herkes el ele olmalı”

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, çocuklarla ilgili hukuksal ve toplumsal konularda ‘çocukların üstün yararı'nın her zaman gözetilmesi gerektiğini ifade ederek, “Çocuklarla ilgili temel sonuç çocuk varsa herkes el ele olmalı” dedi.

Afyonkarahisar Valiliği ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından, ‘Çocuk İhmal ve İstismarı ile Mücadele Eğitim' programı düzenlendi. 3 gün sürecek toplantının açılışında konuşma yapan Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, “Esas kanunumuzda, anayasamızda uluslararası sözleşmelerde geçen en temel unsur üç kelime 'çocuğun üstün yararı.' Bizim çocukla ilgili önümüze ne gelmişse gelmiş olsun istismardan, en basit hakarete kadar bu çocukla ben temas kurduğum zaman tereddütte kaldığımız zaman, şöyle mi yaparım böyle mi yapayım diye tereddütte kaldığımız zaman aklımıza gelecek olan üç kelime ‘çocuğun üstün yararı.' Çocuk varsa herkes el ele olmalı. O eksik yaptı şu ne olacak, bu ne olacak değil, konuda çocuk var. Ben burada en hassas şekilde davranacağım ve beraber olacağım. İşi başkasına havale edip oradan kaçmayacağım” diye konuştu.

Afyon Kocatepe Üniversitesinde gerçekleştirilen programa Vali Vekili Ömer Tekeş, İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bürokratları, ilgili kamu kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.