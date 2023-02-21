Bayat Devlet Hastanesi'nde hizmet kalitesi arttırılacak

Afyonkarahisar Bayat Devlet Hastanesi'nde hizmet kalitesinin arttırılması amacıyla gerçekleştirilen ziyaretler devam ediyor.

Türkiye'yi derinden etkileyen deprem münasebetiyle saha ziyaretlerine ara veren İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Serhat Korkmaz, ziyaretlerine tekrar başladı. Bu bağlamda Bayat Dr. Mete Tan İlçe Devlet Hastanesini ziyaret eden Korkmaz hastanenin bütün birimlerinde incelemelerde bulunup çalışmalar hakkında yetkililerden ve personelden bilgi alarak değerlendirme yaptı. Yataklı servisleri de inceleyen Korkmaz, yatan hastaları da ziyaret ederek durumları hakkında bilgi aldı. Korkmaz'a ziyaretlerinde Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Opr. Dr. Ahmet Murat Koyuncu eşlik etti.