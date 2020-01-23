Bayat'ta "Bir Bilenle Bilge Nesil" protokolü imzalandı

Bu yıl ilk defa düzenlenecek "Bir Bilenle Bilge Nesil" Projesi Kitap Okuma Yarışması için Afyonkarahisar'ın Bayat Belediye Başkanı Halil İbrahim Bodur, İlçe Milli Eğitim Müdürü Veli Köksoy ve Eğitim Bir Sen Bayat Temsilcisi Kenan Onay arasında protokol imzalandı.

Eğitim Bir-Sen Bayat Temsilciliği öncülüğünde, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilere, hem okuma hem de yazma kültürünü kazandırmak amacıyla düzenlenen "Bir Bilenle Bilge Nesil" Kitap Okuma Yarışması, bu yıl Bayat Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün destekleriyle gerçekleştirilecek.

300 kitap dağıtılacak

Yarışmayla ilgili Belediye Başkan Halil İbrahim Bodur'a bilgi veren Eğitim Bir-Sen Bayat İlçe Temsilcisi Kenan Onay, Afyonkarahisar Bayat İlçesindeki okulları kapsayan protokol çerçevesinde, bu yıl 300 kitap dağıtımı yapıldığını ve en az 400 civarında öğrencinin katılımını beklediklerini söyledi. Bayat Belediye Başkanı Halil İbrahim Bodur ise milli ve manevi değerlere bağlı, kişisel ve sosyal yönden gelişmiş, etkin, üretken, topluma faydalı nesiller yetiştirmek adına bu tür projelere çok büyük önem verdiklerini belirterek, protokolün, ilçemiz eğitim ve öğretim camiasına ve tüm öğrencilere hayırlı olmasını diledi.