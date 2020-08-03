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Bayram tatilinin son gününde Afyonkarahisar'da havadan trafik denetimi yapıldı

Afyonkarahisar’da, Kurban Bayramı tatilinin son gününde jandarma ekipleri tarafından trafik yoğunluğunun olduğu bölgelerde havadan denetim yapıldı.

Afyonkarahisar'da, Kurban Bayramı tatilinin son gününde jandarma ekipleri tarafından trafik yoğunluğunun olduğu bölgelerde havadan denetim yapıldı.


Afyonkarahisar Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, helikopterle Afyonkarahisar-Eskişehir kara yolunda gerçekleştirdikleri denetimlerde, kural ihlali yapan araçları tespit ederek uygulama noktalarına bildirdi. Buradaki ekiplerce, kural ihlali yaptığı belirlenen 5 sürücü durdurularak toplam 780 lira cezai işlem uygulandı.



Durdurulan araçlar korona virüse karşı uyarıldı


Ayrıca ekipler, kontrol noktalarında durdurulan araçlardaki sürücü ve yolcuları pandemi tedbirleri ve asayiş konularında da incelendi. Helikopterli hava denetimine, Afyonkarahisar Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Erol Ürküt, Trafik Şube Müdürü Kıdemli Başçavuş Ali Gören ve diğer yetkililer katıldı.


Öte yandan trafik ve asayiş hizmetleri kalitesinin ve etkinliğinin arttırılması için hava destekli denetimlerin devam edeceğini bildirildi.

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