Bayram ziyaretine giden aileyi taşıyan otomobil şarampol'e girdi 4 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da bayram ziyaretine giden aileyi taşıyan otomobilin kontrolden çıkarak yaklaşık 3 metrelik şarampolden aşağı düşmesi sonucu yaşanan trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Bolvadin-Çay karayolu üzerinde meydana geldi. Edinel bilgilere göre, H.S., yönetimindeki 16 ASS 536 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından yol kenarındaki refüje girip ardından 3 metrelik şarampolden aşağı düştü. Kazada sürücü H.S. ile K.A.S., ve K.S.B., yaralandı. Yaralılar ardından olay yerine gelen ambulanslar ile Bolvadin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaraların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Öte yandan kazada yaralananların Bayram ziyaretine gittikleri öğrenildi.