Bazı bankalarda korona virüs uygulaması

Afyonkarahisar'da korona virüs tedbirleri kapsamında özel bir bankanın şubesi yoğunluğa göre müşterilerini banka içerisine sırayla almaya başladı.

Korona virüs tedbirleri Afyonkarahisar'da da hat safhaya çıkartıldı. Kamusal alanlarda belediye ve valilik tarafından tedbirler arttırılırken, bazı bankalarda korona vüris tedbirleri kapsamında farklı uygulamalara başvurdu. Banka personellerinin maske takması zorunlu hale gelirken özel bir bankanın şubesi gişelerde ve bekleme alanlarındaki yoğunluğa göre müşterilerini dışarıda bekleterek 3'er, 4'er kişilik gruplar halinde almaya başladı. Uygulamaya ilişkin baka şubesi girişine bilgilendirme yazısı asılırken, güvenlik görevlileri tarafından bankaya işlem yapmak üzere gelen müşteriler sırayla içeriye alındı.