Beldeye kurulan meyve bahçesine ceviz ağacı diktiler

Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesi Kocaöz kasabasına kaymakamlık tarafından oluşturulan meyve bahçesine ceviz fidanı dikildi.

Çobanlar Kaymakamlığı tarafından hayata geçirilen “Kocaöz Meyve Bahçesi Projesi” kapsamında 106 bin metrekare alana ceviz dikimi yapılıyor. Daha önce etrafının telle çevrilme sürecinin tamamlandığı ve ilkbaharda da damla sulama sisteminin yapılması planlanan bahçeye ilk etapta Chandler cinsi bin adet ceviz fidanının dikildi. Çobanlar Kaymakamı Mücahit Öztürk, Kocaöz Belediye Başkanı Murat Zıbak ve İlçe Tarım Müdürü Fethi Karaaslan yönetiminde devam eden fidan dikim çalışmalarını yerinde inceledi. İnceleme esnasında Kaymakam Öztürk yaptığı açıklamada, “Söz konusu projenin Afyonkarahisar'ın en büyük ceviz bahçelerinden biri olacak ve ilerleyen süreçte elde edilecek gelirler ilçemiz eğitimi başta olmak üzere birçok alanda kullanıldı” dedi.