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Belediye başkanı vatandaşı uyardığı koronadan hayatını kaybetti

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesine bağlı Akharım beldesinin korona virüsten hayatını kaybeden AK Parti’li Belediye Başkanı Eşref Ünsal, son yolculuğuna uğurlandı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Akharım beldesinin korona virüsten hayatını kaybeden AK Parti'li Belediye Başkanı Eşref Ünsal, son yolculuğuna uğurlandı. Başkan Ünsal'ın birkaç hafta önce belde sakinlerini sosyal medyadan koronaya karşı uyardığı ortaya çıktı.


Geçtiğimiz hafta korona virüse yakalanan Akharım Belde Belediye Başkanı Eşref Ünsal sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Burada yoğun bakıma alınan Başkan Ünsal dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Başkan Ünsal'ın cenazesi bugün Akharım beldesindeki mezarlıkta kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Ünsal'ın naaşını bulaş riskine karşı özel kıyafetli görevliler defnetti. Ünsal'ın ölümü belde sakinlerini hüzne boğdu.


Başkan Ünsan'ın 18 Ekim'de ise sosyal medya hesabından vatandaşları korona virüse karşı duyarlı ve dikkatli olmaları konusunda uyardığı ortaya çıktı.

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